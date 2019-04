Ivana Yturbe reveló que Mario Irivarren no fue a su cumpleaños

Ivana Yturbe cumplió 23 años el pasado viernes 19 de abril y celebró su día en una fiesta sorpresa junto a sus amigos más cercanos. La modelo se presentó en En boca de todos y le preguntaron si estuvo acompañada de Mario Irivarren.

➤ Mira:Ivana Yturbe y Mario Irivarren retomaron su relación, dijo Reinaldo Dos Santos

"Estaban muchísimas personas, no estuvo él (Mario Irivarren)", respondió Ivana Yturbe, a quien le preguntaron si recibió algún mensaje de su ex. "No voy a hablar al respecto, no voy a decir qué pasó, si no hago nada público o él no hace nada público es porque obviamente no", declaró la modelo.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!