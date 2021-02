Ivana Yturbe no postergó su boda por falta de dinero: "Yo sigo trabajando"

Ivana Yturbe aclaró que le va muy bien con sus emprendimientos, pese a no estar en Esto es Guerra.

Ivana Yturbe salió al frente para responder a todos los comentarios tras postergar su boda con Beto Da Silva. La modelo ya no está en Esto es Guerra y su novio no tenía equipo de fútbol, por ello se dijo que la falta de dinero fue el motivo de su decisión.

En un enlace con En boca de todos, Ivana Yturbe aclaró que sigue trabajando en sus emprendimientos y le va muy bien. "Me da mucha tranquilidad no estar en el programa porque así me puedo enfocar más en mis redes (sociales)", detalló.

"También en los emprendimientos que tengo, entonces definitivamente no he dejado de trabajar, a todos los que dicen que no estoy trabajando, tranquilidad, sí estoy trabajando, es más, estamos súper bien con los emprendimientos", finalizó la novia de Beto Da Silva.

