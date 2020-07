Ivana Yturbe: "Me vinculan tanto con Neymar que ya me da hasta vergüenza"

Ivana Yturbe pidió que no hablen más de un supuesto interés de Neymar en ella.

Ivana Yturbe se puso nerviosa al afirmar que Neymar le parece un hombre atractivo, por ello declaró que ya no quiere que la sigan vinculando con el futbolista. "Me vinculan tanto con él, yo tengo vergüenza a veces que de repente piense cualquier cosa no", dijo la modelo para En boca de todos.

Ivana Yturbe nunca habló con Mario Irivarren cuando estuvo con Beto Da Silva

