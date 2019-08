Israel Dreyfus y Ducelia Echevarría: esta es la verdad sobre su pasado en Combate.

Israel Dreyfus y Ducelia Echevarría estuvieron cara a cara en el set de En boca de todos y aclararon qué pasó cuando integraron el reality Combate. En el programa se especuló sobre una relación más que amical y esto fue lo que dijeron.

Israel Dreyfus aseguró que la modelo tenía lo suyo, pero no le parecía la más guapa de Combate. Ducelia Echevarría no se quedó callada y le advirtió que sea sincero en todo momento, ya que "hay cositas que quizá prefiere no hablar".

Tula Rodríguez le pidió a la guerrera que sea más honesta que nunca y responda si tuvo algún acercamiento con su compañero en el pasado, más allá de la amistad. "Nunca, solo han sido juegos televisivos, nada más, y él lo va a afirmar", declaró la integrante de Esto es Guerra.

