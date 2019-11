Isabel Acevedo: Rebeca Escribens la sorprendió con fuerte comentario sobre su vestuario

¡Impactada! Rebeca Escribens sorprendió a Isabel Acevedo al lanzar un fuerte calificativo sobre su vestuario. Chabelita llegó al set con un sensual enterizo rojo que generó inesperado comentario de la querida Rebe.

"Si pretenden que voy a salir media calata como la Chabelita que está bien apretadita, no mi amor. Yo no voy a venir acá en siluetas. No van a esperar eso", expresó la bella conductora de espectáculos sobre el enterizo rojo que lució en vivo la bailarina profesional.

