¿Gino Assereto deja Esto es Guerra por Guerreros 2020?

Guty Carrera contó todos los detalles del estreno de hoy de Guerreros 2020 México.

Guerreros 2020 México se estrena esta noche por Televisa y Guty Carrera es, hasta ahora, el único representante peruano. El competidor habló de los rumores sobre la posible llegada de Gino Assereto al programa.

"Aquí en Televisa se están diciendo muchas cosas, hay mucha información aquí, he escuchado muchos nombres de peruanos, pero no puedo decirte quién viene, quién no viene, yo la verdad no tengo nada confirmado", dijo Guty Carrera sobre el popular "Tiburón", quien estaría dejando así Esto es Guerra Perú.

