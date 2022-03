"Flavia Laos ya fue presentada con la familia de Austin Palao", reveló Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria está contenta con la relación que tienen Flavia Laos y Austin Palao y reveló que la actriz ya conoce a la familia de su "saliente". "A mí ella me encanta. Hemos compartido con Flavia en familia, con todos los hermanos, con la mamá, con todos", dijo la empresaria.

"Hay un dato curioso, ahora cada vez que voy con Said a su casa, no está Austin, nunca está, y si está, está con Flavia", agregó la enamorada de Said Palao sobre el tiempo que comparten juntos Flavia Laos y Austin Palao.