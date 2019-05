Flavia Laos: ¿De qué color son los ojos de Sheyla Rojas?

Flavia Laos visitó el set de En boca de todos y habló de su encuentro con Sheyla Rojas en Estás en Todas. La cantante y actriz también fue interrogada sobre el color de los ojos de la conductora, un tema muy comentado la semana pasada. ¿Qué respondió?

"La verdad que no sé, no me fijé en sus ojos, estábamos conversando de temas más íntimos e importantes, no me estuve fijando de qué color eran sus ojos, pero es una chica muy guapa, se le ve súper bien", afirmó Flavia Laos sobre Sheyla Rojas.

