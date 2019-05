Sheyla Rojas a Flavia Laos: ¿Cómo me vas a decir transformer?

Sheyla Rojas y Flavia Laos estuvieron frente a frente este sábado en Estás en todas y demostraron que no tienen ninguna rivalidad por Patricio Parodi, ex de la conductora. Ellas tuvieron una amena y divertida entrevista y hasta Shey aprovechó para hacerle un comentado comentario.

En una parte de la entrevista Sheyla sorprendió a Flavia con un tema que estuvo en medios toda la semana ¿Le dijo transformer?

"Pero acá entre nos Flavia, ¿cómo me vas a decir 'transformer'?", le preguntó entre risas Sheyla Rojas a la novia de Patricio Parodi. "Yo me refería a las exs, pero escúchame, yo también me he hecho mis cositas. No tiene nada de malo tener unos arreglos. Te ves bien, yo me veo bien", respondió la actriz de Ven, baila quinceañera.

"Que mala…", dijo Sheyla. "¿Por qué mala? Fue una broma", respondió la novia de Patricio. "No mentira, es broma, yo me río, me lo tomo como es. Somos mujeres que obviamente como cualquier mujer se han hecho sus cositas, unas más que otras eso sí", respondió la mamá de Antoñito.