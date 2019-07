Fabio Agostini lanzó comentario sobre Nicola Porcella tras salida con Angie Arizaga

¡Empezaron las comparaciones! Fabio Agostini quedó impactado en vivo luego que Brunella Horna le preguntara sobre las comparaciones que tiene él con Nicola Porcella. El Galáctic lanzó tremendo comentario tras salida al cine con Angie Arizaga.

➤ Mira: Mayra Goñi le dijo "hermana" a Angie Arizaga tras ampay con Fabio Agostini

"No haré comparaciones con nadie. No voy hablar de Nicola Porcella. Igual todo el mundo cuando me ve ya salta a la vista", sentenció Fabio Agostini y así evitó entrar en dimes y diretes con la expareja de Angie Arizaga.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!