Ducelia Echevarría rompió en llanto con pedido de su papá para su novio

Ducelia Echevarría hizo una linda promesa a su padre tras su mensaje para Domingo Salas.

Ducelia Echevarría protagonizó un emotivo momento al reencontrarse con su padre en un enlace con En boca de todos. El señor Marino Echevarría le hizo un pedido muy especial a su "yerno" Domingo Salas, quien ya está junto a su hija dos años.

"Quiero pedirle a Domingo que la cuide a mi Ducelia porque ella está para aprender, Ducelia se merece un hombre bueno a su lado", fue el mensaje del papá de Ducelia Echevarría. La modelo no pudo evitar las lágrimas al recordar el esfuerzo que su padre hizo por ella.

La integrante de Esto es Guerra dejó su natal Pozuzo para venir a estudiar a Lima, ya que ese fue el sueño de sus padres, pero ella ya no regresó. "Yo sé que hoy por hoy no estoy en mi carrera, no estoy trabajando con eso, pero más adelante lo voy a hacer", prometió Ducelia Echevarría, quien estudió Turismo y Hotelería.

