Vanessa Terkes reapareció con mensaje de reflexión sobre coronavirus

Vanessa Terkes se mantuvo alejada de las redes sociales durante la cuarentena que estamos enfrentando por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la actriz reapareció para sus seguidores con un mensaje de reflexión.

"Hola, cómo están todos, yo sé que me he desaparecido, pero les quiero prometer que de verdad ha sido por cosas buenas. Ya la otra semana se pueden enterar de una de las cosas, la otra todavía no, ya se las contaré más adelante", fue lo primero que declaró Vanessa Terkes en Instagram Stories.

La presentadora de En boca de todos dijo a sus seguidores que desea que estén muy bien y cuidándose mucho, así como cuidando de los demás, además recordó que cumplan con las medidas de prevención para el coronavirus.

"De verdad hay que ser conscientes de lo que nos está pasando y pronto nos volveremos a abrazar, a besar, a tomar fotos, a grabar videos, a querernos mucho. Mientras eso pasa, cuídense y cuiden a los demás", finalizó Vanessa Terkes.

