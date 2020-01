Vanessa Terkes confesó que "se volvió a enamorar" en Cusco

Vanessa Terkes viajó a Cusco hace algunos días y sorprendió en su cuenta de Instagram al confesar que "se volvió a enamorar". En sus historias de la mencionada red social, la actriz explicó a qué se refería.

"Ahhh, les tengo que contar que aquí en Cusco me volví a enamorar, lo peor de todo es que no solamente de uno, sino de varios modelitos. ¿Quieren verlos, me ayudan a escoger uno?", compartió Vanessa Terkes, quien luego mostró varios modelos de polleras.

La presentadora de"La sabrosura de Vanessa" de En boca de todos se mostró muy feliz por su visita a Cusco. "…Su energía mágica, su gente tan cariñosa y hospitalaria, su comida, música, y entre tantas cosas su infinidad de lugares para visitar hacen de este un lugar que nadie en el mundo puede dejar de visitar", escribió en Instagram.

