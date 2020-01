Vanessa Terkes dijo su verdad tras ser captada en comprometedora situación

Vanessa Terkes aprovechó su presentación en En boca de todos para referirse a las imágenes donde aparece en una comprometedora situación tras acudir al cumpleaños de una amiga.

► Mira:Vanessa Terkes recibió tierna sorpresa en vivo de su hija Sujetka

"La verdad me da mucha pena que hayan tenido que ver las imágenes de ayer. Yo me hice un corte grande ese mismo día, me pusieron catorce puntos, fue profundo y me dieron siete días de descanso médico", detalló Vanessa Terkes.

► Mira:Vanessa Terkes confesó que "se volvió a enamorar" en Cusco

La actriz agregó que no hizo caso a las recomendacion y siguió con sus actividades normales. "Tuve el cumpleaños de una amiga y se me ocurrió la brillante idea de tomarme dos tragos, que se me cruzaron con los antibióticos, la anestesia, y pues lo demás lo vieron", continuó Vanessa Terkes.

► Mira: Vanessa Terkes se luce en sesión de fotos sin Photoshop

Tras su explicación, Tula Rodríguez le aconsejó que esa situación le sirva de experiencia, ya que si está con medicación no puede tomar. "Hay que tener un poco de responsabilidad para que eso no vuelva a pasar", dijo la conductora de En boca de todos.

Tilsa Lozano: Vanessa Terkes me cae mal, trabajé con ella y fue una tortura

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!