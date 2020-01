Christian Domínguez: "No me gustaría que Pamela sea integrante de EEG"

¡Contundente! Christian Domínguez fue muy sincero y habló sobre la posibilidad de ver a su pareja como nueva integrante de Esto es Guerra. "¿Te gustaría, y permitirías, que tu Pamela Franco sea una integrante, sí o no?", le preguntaron.

"Nooo. No, no me gustaría porque no la vería. Ahí es un trabajo muy arduo, empezábamos desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche, once llegaba a mi casa. Pero ojo, si a ella le gustaría obviamente le voy a decir dale con todo", declaró Christian Domínguez.

En su visita a En boca de todos, el cantante desmintió que se opone al ingreso de Pamela Franco porque en Esto es Guerra los chicos son más guapos que él. "No, eso es mentira totalmente, sí son muy guapos, pero no es por eso, imagínate, ella trabaja en este medio tantos años, es lo último que me preocuparía, es un tema de tiempo", aseguró.

