¿Brunella Horna se operó la cara?

Una fotografía de Brunella Horna se hizo viral y la modelo aclaró si se hizo un "arreglito" en el rostro.

El radical cambio de look que se hizo Brunella Horna sí que provocó en redes sociales decenas de comentarios buenos, pero otros que no tienen nada que ver con la modelo, pues dicen que se hizo varios arreglitos en el rostro y una cirugía en la cara.

Inclusive, sus seguidores hicieron esa pregunta. "¿Es cierto que tienes operaciones en tu rostro?", fue la interrogante en sus historias de Instagram. La conductora invitada de En boca de todos respondió que es falso.

El comentario surgió por la comparación de una foto actual de Brunella Horna con otra cuando era adolescente. "En la otra tengo 16 años, ahora tengo 23, he bajado de peso, vas madurando, la cara va cambiando, pero sobre todo en esa foto salía con un mal ángulo. Yo no me he hecho nada, la verdad", aclaró la joven empresaria.

