La modelo aseguró que su cambio se debe para lucir más elegante como Maju Mantilla.

Brunella Horna cambió radicalmente de look para "reemplazar" a Maju Mantilla. La modelo aseguró que su cambio se debe para lucir más elegante como la conductora y amiga de Tula Rodríguez, quien se encuentra en Zorritos en su hotel "Aquamare Bungalows".

► Mira: Brunella Horna: "¿Por qué Isabel Acevedo quiere ser como yo?"

Brunella Horna contó que una vez la confundieron con Alondra García Miró

"Me dijeron no vino Maju entonces yo dije que tengo que estar elegante. Tengo que cambiarme de look así que me hice este corte para verme elegante como Maju… A rey muerto, rey puesto. Maju así que quédate allí y relájate", sentenció la modelo al ingresar al programa.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez reclamó a Brunella Horna por no recibir regalo: "¿Por qué me discriminas?"