Brunella Horna: "Mi sueño es ser parte de Son Tentación"

¡Atención, Paula Arias! Brunella Horna confesó que uno de sus sueños es ser integrante de Son Tentación porque es hincha número uno de la orquesta, pero es consciente de que su voz no la ayuda.

"A mí también me encantaría ser parte de Son Tentación, lo malo es que no canto, pero si cantara… yo me sé las canciones de Son Tentación", dijo la modelo en En boca de todos cuando se realizaba el concurso para elegir a una nueva vocalista.

Brunella Horna, además, aclaró que se amistó con Paula Arias después que la dejó "plantada" en el cumpleaños de Richard Acuña y contrató a Josimar. "Ya somos amigas, ya no hay más rencores. Yo soy hincha número 1 de Paula Arias", aseguró.

Paula Arias hizo fuerte "denuncia" contra Brunella Horna

