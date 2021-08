Beto Da Silva: "Soy muy celoso con Ivana, pero ella siempre me ha respetado"

"Trato de ser cada vez menos celoso porque sé que ella es solo mía y no pasa nada", confesó Beto Da Silva.

Beto Da Silva conversó por primera vez con En boca de todos y le preguntaron qué tan complicado es estar con Ivana Yturbe. El futbolista confesó que siempre ha sido muy celoso, pero está intentando cambiar porque ella siempre lo ha respetado.

"Yo soy bastante celoso, siempre he sido muy celoso con ella, pero ella siempre me ha dado mi lugar, siempre me ha respetado, entonces trato de ser cada vez menos celoso porque sé que ella es solo mía y no pasa nada", dijo Beto Da Silva, quien destacó que, además de bella, Ivana Yturbe es muy sensible, súper atenta, no sabe mentir y muy familiar.

