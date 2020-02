¿Angie Arizaga le dedicó canción "Amigos no por favor" a Jota Benz?

Angie Arizaga causó sensación al grabarse cantando el tema "Amigos no por favor" y sus seguidores no dudaron en preguntarle si la canción fue dedicada para Jota Benz. La guerrera se mostró nerviosa al revelar para quién iba dirigida el éxito de la orquesta "Bembe".

"Me gusta cantar nada más. No, (está dedicada a alguien) a ningún amigo. No hay nada de malo y si algún día pasa algo les voy a decir, pero mientras tanto somos amigos y los amigos no se besan en la boca. Solo grandes amigos. Si no hay nada aún, no hay nada pues. Me ponen nerviosa porque siempre me preguntan lo mismo y yo ya me lo creo", comentó Angie Arizaga.

Jota Benz: Angie Arizaga me gusta como para enamorada

