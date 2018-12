Angie Arizaga: ¿Fabio Agostini le regaló viaje a Canarias por Año Nuevo?

Angie Arizaga visitó el set de En boca de todos y fue sorprendida con una invitación para Año Nuevo. La modelo no tiene planes para recibir el 2019 y por ello Santi Lesmes dijo que le llegó un mensaje donde le regalaban un viaje a Islas Canarias, el lugar donde nació Fabio Agostini.

"No puedo revelar el nombre, pero aquí me escribe un galán de la televisión, y dice que si Angie no tiene plan para Año Nuevo, le regala un viaje a las Islas Canarias", dijo el invitado de En boca de todos, quien no quiso revelar la identidad del galán de la conductora.

Por su parte, Angie Arizaga respondió que no podría aceptar el regalo de un desconocido. Sin embargo, Santi Lesmes contó que la guerrera sí conoce al "galáctico" y muy bien. ¿Se tratará de Fabio Agostini?

