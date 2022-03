Angie Arizaga agradece su salida de Combate: "Por eso estoy 10 años en EEG, el programa número 1"

"Gracias por haber salido de Combate, porque si no hubiera sido por eso no hubiera entrado a Esto es Guerra, no hubiera estado diez años en el programa número 1 a nivel nacional", afirmó la enamorada de Jota Benz, quien reveló su "secreto" para destacar en Esto es Guerra.

"Nunca me dejé ganar, siempre he querido dar lo mejor de mí y creo que es por eso que he durado diez años. Lo que quiera decir la gente, de manera negativa, la verdad me resbala totalmente, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, y por eso estoy diez años", afirmó Angie Arizaga.