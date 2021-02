Andrea Luna: "Osvaldo Cattone me enseñó a tener más confianza en mí"

Osvaldo Cattone dirigió a Andrea Luna en "Buenos vecinos", la última obra en el Teatro Marsano antes de la pandemia.

Andrea Luna se enteró en plenas grabaciones de la muerte de Osvaldo Cattone y se mostró conmovida por la noticia. En enlace con En boca de todos, la actriz contó lo que significó para ella trabajar junto al maestro del teatro peruano.

"Osvaldo siempre estaba de buen humor, te hacía bromas, con mucha energía, a pesar de tener 87 años en ese momento, siempre estaba con todas las pilas. Me dejó muchísimas enseñanzas. Primero que él amaba la vida, era tan feliz, cada detalle, él disfrutaba mucho vivir. Además me enseñó a tener más confianza en mí, porque yo siempre he sido muy insegura", contó la actriz sobre su experiencia con Osvaldo Cattone.

Andrea Luna fue protagonista de la obra "Buenos vecinos" en el Teatro Marsano. La última función sería el 29 de marzo del año pasado, pero todo se suspendió por la pandemia. Dos semanas después se estrenaría "El rey se muere", que la iba a protagonizar Osvaldo Cattone.

