Bonifacio enfrentó a Melissa por traicionarlo: "Te aprovechaste de mi dinero"

Bonifacio no dudó en buscar a Melissa (Andrea Luna) tras denunciarlo por acoso y mostrar su prueba a Leonardo. "Tu y yo sabemos lo rata que fuiste. Usaste mi dinero y ahora me quieres hacer esto. A Leo lo floreaste y a mí me agarraste de baboso. Yo me voy a defender y le voy a decir a todo el mundo que abusaste de mí. Sé la clase de persona que eres", le gritó el empresario en la sala de la casa a la amiga de Ada.