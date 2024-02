Melissa intentó conquistar a Leonardo.

Melissa no pudo aguantar las lágrimas al contarle a Leonardo que está siendo acosada por Bonifacio. Leonardo se quedó sorprendido y trató de tranquilizarla para que le cuente más detalles."Esto es gravísimo. Me puedes pasar esta grabación para hablar con Bonifacio. No quiero que esté más en la agencia. Haz tu denuncia", le dijo.