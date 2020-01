Amy Gutiérrez tras regalarle departamento a sus padres: Todo es por ellos.

Amy Gutiérrez estuvo en En boca de todos y se mostró muy emocionada al recordar el tremendo regalo que le hizo a sus padres. La cantante pudo comprarles un departamento dúplex en el décimo piso de un edificio de estreno en Magdalena.

"Los amo con todo mi corazón, todo lo que hago, todo lo que he logrado hasta el día de hoy es gracias a ellos, porque si ellos no hubieran decidido apoyarme yo creo que no hubiera podido seguir aquí, no hubiera podido cumplir mi sueño, dijo Amy Gutiérrez.

En ese momento se presentaron en vivo los padres de la joven intérprete, Olenka Farro y Juan Gutiérrez, quienes le dieron un fuerte abrazo y le dedicaron unas tiernas palabras. Además, los padres de Amy Gutiérrez recibieron la llave simbólica de su nueva vivienda.

