Amy Gutiérrez negó distanciamiento de Daniela Darcourt

“Mira, yo hablé con Daniela hace poco, el año pasado, bueno, hace un mes, este, nos encontramos en el aniversario del Septeto Acarey. Sin embargo, esa noche yo me acerco a Daniela, Face to Face, y yo le digo, no, yo oye Dani, quiero saber, ¿no? Si está todo bien o algo te incomodó realmente, yo soy tu amiga y creo, y quiero reafirmarme amistad por siempre y para siempre, fuera de los escenarios, y ella estaba muy tranquila, o sea, ella me dijo, no te preocupes, todo está bien, la vi muy bien también, pero, claro, o sea, uno no sabe lo que pasa detrás de la persona, ¿no?”, precisó.