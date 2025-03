¡Fuerte y claro! Yahaira Plasencia respondió con todo a Daniela Darcourt luego de una entrevista en la que dice que Yaha no la saludó. "No sé si reirme, ese día ninguna de las dos se saludo porque ninguna se conocía en persona, y si la abrace en vivo fue porque me nació hacerlo, yo no he tenido nada en contra de Daniela", dijo "La patrona".