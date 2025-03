Pancho Rodríguez se declaró así fan de Daniela Darcourt

Lo que no imaginó el integrante de 'Los Históricos' es que Katia Palma lo pondría en aprietos al recordarle a Yahaira Plasencia. Y es que el chico reality llamó la atención de la cantante: "Daniela, solo para que no se te olvide nunca, Pancho Rodríguez, ese soy yo", exclamó y a lo que la conductora respondió: "Yo pensé que ibas a decir 'salsa' (por Yahaira plasencia), yo pensé, pero como has dicho el eslogan de Daniela, todo bien".