Alondra Huarac, hija de Nílver Huarac, deslumbró en desfile a sus quince años

Alondra Huarac se mostró muy desenvuelta ante cámaras y hasta le "quitó" el trabajo a su mamá Lizet Soto.

Antonella Huarac, hija de Nílver Huarac y Lizet Soto, se presentó en el set de En boca de todos por primera vez y demostró toda su coquetería en un desfile. La adolescente se lució en el programa y cautivó a sus quince años.

"Ese es el problema, desde que yo he empezado a presentar a Alondra en televisión, ya me quita todo, ya me quitó el programa también. Acaban de llamarme para que conduzca un programa", anunció una orgullosa Lizet Soto sobre las propuestas para su hija Alondra Huarac.

Alondra Huarac impactó con sus movimientos de baile en musical de su mamá Lizet Soto