Alejandra Baigorria reafirma que ni Said Palao sabía de su regreso a EEG: "Por eso está molesto"

Alejandra Baigorria reveló por qué no pudo conversar con Said Palao. "Pensé en no regresar, fueron siete meses de una lesión bastante dura", dijo.

Alejandra Baigorria regresó a Esto es Guerra y su aparición sorprendió a todos, ya que realmente nadie lo sabía, ni siquiera su pareja Said Palao. "Estoy contenta, fue algo de improviso que pasó ayer (miércoles), la negociación fue hasta el último minuto, literal salí corriendo de mi casa y feliz", contó la empresaria, quien pensó en no volver al reality porque su lesión le afectó bastante.

"Fueron siete meses de una lesión bastante dura que tuve, yo pensé que ya no iba poder volver a competir, que me iba a costar mucho más tiempo y por eso de alguna manera me alejé un poco y pensé en no regresar, no porque no quisiera o porque tuviera algo en contra, sino porque simplemente creo que la lesión me separó de muchas cosas en mi vida y creo que me hice más fuerte y tuve la oportunidad de regresar", dijo Alejandra Baigorria.

"Me han contado que Said Palao está molesto contigo porque todo el mundo se enteró, menos él, no sabía que ella iba a volver a Esto es Guerra", comentó Ricardo Rondón. "Nadie sabía, es más, aprovecho para decir que los fans me han mandado imágenes de caras largas por ahí que veo, no entiendo por qué han puesto esas caras largas con mi entrada, yo digo qué pasó Dios mío, qué les pica", se preguntó la guerrera.

El conductor de En boca de todos le preguntó si está en EEG para "marcar territorio" y que nadie se fije en Said Palao. "No, no va por ahí, jamás. Nosotros tenemos una confianza increíble y no va por ese lado, no va para nada por ese lado, va porque yo quiero crecer, quiero seguir ganando mi platita y además apoyar a los combatientes", aclaró.