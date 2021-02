"El Reventonazo de la Chola" presentará reality de infarto de famosos (AVANCE)

Raphael, Paulina Rubio y Madonna serán algunos personajes que serán imitados.

Este sábado, "El Reventonazo de la Chola" presentará un programa de lujo, con un reality de infarto donde conocidos personajes de la farándula, como Yiddá Eslava, Julián Zucchi, Ana Kohler, Daniela Darcourt, Marco Antonio Guerrero serán protagonistas de este espacio de talento.

Ellos darán vida a Raphael, Paulina Rubia, Madonna, Mon Laferte, entre otros. Y dejarán todo en el escenario para demostrar que no solo admiran a los cantantes que imitan, sino que pueden ser artistas multifacéticos en el escenario.

Como jurado estarán Lucía de la Cruz, cantante criolla con experiencia en la música peruana, y la actriz showman mexicana Bárbara Torres, quien debutará como artista invitada dentro del elenco del programa.

Otra secuencia que sacará carcajadas será el encuentro entre la 'princesa' Blanca del Bosque, Fiorella Pennano y su clon. Asimismo, otro de los invitados será Jaime “Choca” Mandros.

La linda puesta en escena, llena de luces y color se apreciará mañana después de emitirse la "Rosa de Guadalupe" por América Televisión.

“Estoy más contenta y orgullosa con lo que vamos a presentar al público. Estamos dejando todo nuestro amor y talento para entretenerlos, es lo que mejor hacemos y lo ponemos a disposición de esa gente que hace 14 años, nos da tu respaldo en sintonía todos los sábados. Agradezco a los artistas que participan de nuestro realiy de talentos”, dijo la Chola Chabuca.

