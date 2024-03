Nataniel Sánchez explicó su acento español: "La entonación se me pega".

Nataniel Sánchez aseguró que no siente incomodidad ni molestia tras las críticas que recibe por su nuevo acento español. "La verdad que no me molesta. Mira yo estudio el acento castellano y la entonación es lo que a mí se me apega. Muchos me dicen que hablo como española, pero en mi día a día yo no utilizo ni la 'z' ni la 'c'", explicó. La Chola Chabuca no dudó en bromear al tildarla como la nueva "Alexa", asistente virtual.