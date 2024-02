Nataniel Sánchez y su condición para regresar a Al Fondo Hay Sitio ¿Qué pidió?

“A ver, hoy en día no tengo conversaciones con Al Fondo Hay Sitio, tuvimos en su retorno cuando ellos antes de volver, sí me convocaron, hicimos una reunión (…) Me llaman y me dicen ‘Nataniel, quieren una reunión contigo’, y yo no sabía que era para que vuelva a Al Fondo Hay Sitio”, comentó.