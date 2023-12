Deyvis Orosco confesó que no pensaba casarse con Cassandra Sánchez.

Por su parte, Cassandra Sánchez agregó que sabía desde el primer día que hablaron sobre casarse, él no tenía planes de boda. "Él me dijo yo no me quiero casar. Cuando él me lo dijo, yo nunca había pensado enamorarme tanto. Me dije si tengo al amor de mi vida a mi lado no necesito un papel para definirlo. Pero con el pasar del tiempo me dijo para hablar y me comentó que la conversación que una vez tuvimos ya no es", comentó.