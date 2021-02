Robotín: "Mucha gente se burla de lo que me pasa, me duele porque he expuesto a mis hijas"

"Siempre las veo. Hace una semana que vivo solo. Me llevé mi ropita. Vivo a 10 cuadras de la casa de mis hijas.", contó Robotín.

Alan Castillo "Robotín" estuvo como invitado en el programa y habló de la polémica que atravesó en estos días tras enterarse que sus dos últimas hijas no son de él. El artista, entre lágrimas, confesó que se siente dolido por los comentarios en las redes sociales que creen que todo es armado.

➤ Mira: Bryan Arámbulo pidió disculpas a Los Claveles de la Cumbia y reveló su situación actual

Robotín pide ayuda económica y cuenta cómo perdió su negocio

"De verdad, cholita. Mucha gente se burla de lo que me pasa, mucha gente cree que es mentira. Se burlan cuando me pongo así, cuando lloro. Que Dios los bendiga a todos los que creen que es falso, que es armado. Me duele porque he expuesto a mis hijas, a las que más amo en mi vida. Pero no tenía de otra. Lo pensé mil veces y no pensé que todo esto iba a pasar. Simplemente quería saber la verdad.", expresó.

"Yo he hablado con ella (con la mamá de mis hijas) y no me decía la verdad. Yo no tenía los medios. Son 3 pruebas. Cada prueba de ADN está 1 200 soles aprox, casi 3 600 soles. En pandemia salía a trabajar para el diario. Ella siempre me decía que eran mías."

Todos los episodios de El Reventonazo de la Chola en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Aldo Miyashiro sobre COVID-19: "Tuvimos el soporte de Érika Villalobos porque nos cuidó"

​