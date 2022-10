Melissa Paredes vs Janet Barboza: así fue el tenso encuentro en El Gran Show

"Respecto a lo que dice Janet, sinceramente si yo voy a vivir del pasado ¡olvídate! ¡Qué flojera! ¡No hay forma!, por eso me pareció raro cuando llegué y no me saludaste al igual que mis compañeros. Yo en contra tuya, sinceramente, no tengo absolutamente nada. Entiendo tu trabajo, tu posición, tu chamba y todo bien."

En tanto, Janet Barboza reiteró que no le hizo desaire en el pasado al no saludarla, pues tuvo un importante motivo que la llevó a tomar esa decisión.

"Melissa, no es que yo no te haya querido saludar, simplemente sentí que en ese momento un abrazo o un beso no iba a ser honesto porque tú y yo no hemos hablado más que una llamada que tuvimos bastante larga que eso queda en privado entre las dos. Yo te envié una invitación con el reportero. Cuando tú nos hiciste el desaire y viste que yo la había firmado, tú dijiste 'ay no, gracias' fuera de acá."