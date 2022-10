Janet Barboza negó problemas con Melissa Paredes: “Ella no me cae mal”

Este sábado llegas como jurado VIP a "El Gran Show"

La calificación es una cosa para la que los seres humanos no estamos siempre preparados, pero aquí tenemos un grupo de artistas que tienen que estar preparados para la crítica.

Sabemos que tienes algunas rencillas con ciertos participantes, como con Melissa Paredes, ¿cómo harás para que esto no afecte tu puntuación?

Yo intento, en mi vida en general, ser justa y objetiva, y esta vez no será la excepción. Además, a mí ella no me cae mal, siempre ha habido mucho respeto y para todos los participantes, igual, entonces, que no quede duda de que seré justa y objetiva.

Hablando de Melissa Paredes, se vivirá el encuentro esperado, ¿tendrías que pedirle perdón por algo?

Ha pasado un año desde la última vez que nos vimos y estamos de aniversario (risas). Y, en realidad, yo no tengo que pedirle perdón a nadie de las cosas que hago como profesional, siempre me he mantenido en una línea en la cual me debo al público y creo que ellos necesitan seriedad y sinceridad.

Ella ha dicho que le da un poco de miedo tu presencia como jurado, ¿qué piensas?

No, no creo que debería tener miedo, creo que Melissa no termina de separar las cosas, no termina de diferenciar lo profesional de la vida personal. Creo que Melissa no ha entendido que yo, en tv, soy muy profesional.

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero todo se definirá en la pista. Esta semana veremos un versus entre Yolanda Medina y Giuliana Rengifo, además alguien se despide la de competencia: Giuliana Rengifo o el Doctor Manuel Cappillo. Y un retador ingresará a la competencia ¿Quién será?

