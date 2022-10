Melissa Paredes rompió en llanto tras problemas con Rodrigo Cuba: “Me tocó perdonar y pedir perdón”

“Yo creo que me tocó perdonar y me tocó pedir perdón, bueno ya lo había hecho desde un inicio, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados, de ambos bandos y también me dicen mucho como que yo soy débil o muy suave, que debería de dar con esa moneda. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y eso lo aprendí a la fuerza, pero lo aprendí”, comentó la modelo tras haber soltado algunas lágrimas al no poder aguantar el emotivo momento.