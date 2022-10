Anthony Aranda mostró orgulloso el tatuaje que se hizo junto Melissa Paredes: "Como un complemento"

Anthony Aranda sorprendió a las conductoras de En boca de todos al revelar que no se tatuaría el nombre de su novia Melissa Paredes ya que no considera que hacerlo significa que la ama más o menos. El bailarín profesional recordó que sí comparte un tatuaje parecido con la actriz peruana.

"No, creo que no. Yo creo que el tatuaje es un arte. El poner un nombre no quiere decir que la ame más o menos. No lo haría y ni ella. Tenemos un tatuaje que a mí me gustó y ella se hizo lo mismo, pero algo invertido. (Ese tatuaje) es como un complemento", explicó el coreógrafo profesional al recordar el tatuaje que comparte con su novia.