Anthony Aranda negó tener una cirugía estética en el rostro: "Solo me puse bótox en la frente"

"No, para nada. Es más hay gente que me dice que me hice mil operaciones y solo me he puesto un poquito de bótox y más nada.", explicó el coreógrafo tras ser consultado si es cierto que desde que inició su romance con Melissa tiene el 99 % de su rostro retocado. Sin embargo, Anthony sí mencionó que cambia constantemente de peso debido a su trabajo.