Gino Pesaressi confía que ganará El Gran Show: “Tengo un espacio reservado en mi casa para esta copa”

Tengo una mezcla de sentimientos, estoy muy emocionado, pero también nervioso. Yo regreso a este programa después de 9 años, y ahora debo enfrentarme a gente que ya está pulida y que tiene mucha complicidad con su pareja de baile, me toca rajarme.

Claro, ellos tienen más tiempo junto a sus parejas de baile, pero, nada, yo llego con fuerza y sé que he venido a moverle el piso a todos, los chicos me dicen que están ensayando más que nunca.

Sí, definitivamente, yo vine para quedarme hasta la final, haré todo lo posible para levantar la copa, ya me toca renovarla, tengo un espacio reservado en mi casa para esta copa.

Las dos tienen un baile de festejo bien fuerte y, la verdad, no sabemos quién se quedará en competencia, Leysi me parece que lo hace muy bien, pero, igual, ambas deben salir a matar.

Es un ingreso súper fuerte, y además tiene una actitud súper competitiva, yo sé que las cosas se van a poner más peludas. Milena es una persona que no se deja pisar el poncho y que ya tiene experiencia, esto es algo que no tienen los demás competidores, ella me dará pelea.