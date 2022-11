Gino Pesaressi tras ingresar a El Gran Show: “Vengo a subir el nivel”

“Yo siempre he sido una persona que le gustan los retos y este es uno muy grande, no solo tengo grandes competidores sino también conocidos con los que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, sé que se han quejado mucho también, porque escuché por ejemplo de que no querían que haya un bailarín profesional, también sé que estuvieron pidiendo actores, chico reality, como para poder hacer la cosa un poco más pareja. Yo tengo un poco de todo, he sido actor de teatro, de cine, de muchas novelas también, también he sido bailarín, pero no profesional sino porque amo la danza en verdad, es algo de lo que me enamoré en la televisión y he tenido la oportunidad de estar aquí haciendo eso”, confesó para Gisela Valcárcel.