Gabriela Herrera y Melissa Paredes: ¿Cómo reaccionaron tras el versus de baile en El Gran Show?

Por eso la exconductora de América Ho y se pronunció y se mostró algo extrañada por la presencia de la nueva integrante del reality de baile: “Para empezar una bailarina profesional, Gabriela es grandiosa como bailarina, baila espectacular, baila super bonito, la tuve bien difícil en realidad, pero lo que me gustó es que di lo mejor de mí, de hecho, todos mis compañeros no están de acuerdo en que esté Gabriela porque a ciencia cierta pues está aquí y nosotros estamos por acá, alguna ventaja, pero esperemos que la competencia se ponga un poco diferente, que haya de todo un poco para que también demuestre otras facetas”.

Por su parte, Gabriela confirmó que estaba encantada con la competencia y que seguirá esforzándose por llevarse la copa: “Me encantó porque Meli tiene lo suyo, yo cuando hablaba con Meli en reinas me llevaba super bien con ella, me encanta Melissa porque ella puede dar más, y yo sé que ella puede dar más y me puede dar una buena competencia, entonces me gusta ese versus que tuvimos porque también fuera de training hace muchísimo tiempo, no he estado bailando, pero nada, siento que di lo mejor de mí en esa pista y voy a seguir dando más y más para poder llevarme esa copa”