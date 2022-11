Facundo González responde a críticas de participantes de El Gran Show: "Nadie es una amenaza para mí"

¿Cómo vas con tu lesión en la pierna?

Bien, estoy llevando terapia, ya estoy recuperado al ochenta por ciento, espero llegar al cien por ciento para este fin de semana. Llego con una canción de Ricky Martin, será algo sexy, estará muy bueno.

La gala pasada tus compañeros te criticaron mucho por no presentar un show...

Así son mis compañeritos, todos me bombardearon, menos Santiago Suárez, pero no pasa nada, yo soy como un caballo, solo miro para adelante. Ellos se olvidan que yo hago otro programa de competencia y que depende mucho del físico, no lo van a entender si no lo viven.

Y te fuiste a sentencia junto a Leysi Suárez ¿cómo te estás preparando?

Sí, es lo más justo, no bailé la gala pasada, entonces, hay que aceptar la sentencia. Voy contra Leysi y les digo, "quien se me ponga al frente, voy a querer eliminarlo, si es Leysi ahora, voy a tener que sacar a Leysi, yo no arrugo contra nadie". Ella dice que me va a sacar del programa, pero creo que la que se va es ella.

¿Sacas a Leysi, sí o sí?

No solo voy a sacar a Leysi, sino que voy a sacar un 11, esta gala es mía.

Milena Zárate dijo que tienes "el mal González", cojeas y te sales, ¿qué opinas?

Milena habla mucho, es insoportable, que se dedique a su baile que lo está haciendo bien, y que no se enfoque en los demás, yo ni la miro, que no me mire, que no me moleste.

¿Sientes que Gino Pesaressi es una amenaza para ti?

No, nadie es una amenaza para mí, yo confío siempre en mí, así me pongan al mejor o al peor, siempre voy a dar lo mejor de mí.

Tus compañeros dicen que las únicas galas que haces bien son las de sexy dance...

Que sigan hablando, siempre me van a chancar, saben que yo contesto, que nunca me quedo callado, y si eso les sirve, está bien, yo no me meto con nadie. Dicen que uso estrategias, que no olviden que es el jurado es el que pone el puntaje, y muchas veces me han puesto notas bajas, que Gisela no tiene que ver ahí. Ya deben preocuparse por ellos, que a mí me dejen tranquilo.

¿Te llevas la copa?

No sé si me llevo la copa, pero de que llego a la final, llego a la final.

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero se definirá en la pista. Esta semana alguien se despide de la competencia: Leysi Suárez o Facundo González.

Todos los episodios de El Gran Show en tvGO.¡Suscríbete Ahora!