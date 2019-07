Michelle Soifer reveló que está soltera y se luce sin anillo de compromiso

¡Soltera! Michelle Soifer está soltera y lo confirmó el último sábado durante la gala de Reinas del Show donde se lució sin su anillo de compromiso.

"No sé si notas en mis dedos que ya no hay anillo", dijo Michelle Soifer dejando a Gisela Valcárcel en shock. "Ya no hay anillo", reafirmó la popular Michi causando un alboroto con esta declaración.

Más tarde en América Espectáculo confirmó que, efectivamente, terminó su relación con Kevin Blow. "Estoy soltera y no pensaba decirlo así, iba a mandar un comunicado para mis seguidores, pero bueno pasó".