Michelle Soifer se enfrentó a Tilsa Lozano con fuerte comentario en vivo tras afirmar que la jurado invitado llegó al programa para sentarse en su silla. La popular Tili no se quedó callada y le recordó que ella estuvo primero en dicha silla.

La exintegrante de Esto es guerra aseguró que si Tilsa Lozano no se quedó en el reality sería porque no pudo mantener su puesto. "Me enteré que cada semana estás raje y raje de mi", enfatizó Michelle Soifer sobre Tili.

