Felícitas le confesó a Consuelo su más dolorosa verdad

¡No es la mejor solución! En De vuelta al barrio, Felícitas (Nidia Bermejo) se confesó con doña Consuelo (Yvonne Frayssinet) y le contó la verdad tras plantado a Oliverio (Erick Elera) en su boda.

La exnovia del bodeguero reveló su secreto y señaló que no podía permitir que su amado sufra cuando ella parta de este mundo, por lo que prefería irse para no causarle dolor.

Aunque Consuelo trató de convencerla para que cambiara de opinión, nada pudo hacer; Felícitas ya había tomado una radical decisión: irse del barrio San José.

"Me voy lejos para siempre, para que me olvide. Yo quiero tanto a Oliverio que prefiero que me odie a que me llore toda la vida", dijo la joven y después prometer a la mamá de Pichón que no revele nada.

