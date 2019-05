Anita no pudo ocultar sus celos al ver a Pichón besar a Elvira

¡No lo puede ocultar! Anita (Melania Urbina) reprochó actitud de Pichón (Paul Martin) por besar a la hermana de Malena en la calle. La madre de Lily estaba muy molesta por esta actitud y lo llamó como mal ejemplo para su hijo.

Mira también: Este es el gran secreto de Elvira sobre su verdadera identidad

"A mí no me saludes descarado, desvergonzado y caradura", así llamó Anita al papá de Pedrito y luego le reclamó por haber besado a Elvira. "Te me caíste y me parece que le estás dando un pésimo ejemplo a tu hijo besándote en la calle", sentenció la profesora.