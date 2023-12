Lucía de la Cruz lloró por mensaje de su hija: "Eres la razón de mi vida".

Lucía de la Cruz presentó por primera vez en televisión a su última hija Genésis Xiomara, fruto de su amor con su esposo Percy. La cantante criolla cantó en vivo para decirle cuánto ama al gran amor de su vida. Sin embargo, no imaginó derramar algunas lágrimas por el tierno mensaje de Génesis. "Estoy orgullosa de ti. Soy muy reservada, no me gusta mucho la tv, pero por ella estoy aquí porque la amo, ella es todo para mí y eres la razón de mi vida. Te amo", le dijo.